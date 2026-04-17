Piazza Affari: andamento rialzista per Reply
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di consulenza informatica, che avanza bene dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reply più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società operante nel settore Telco & Media è in rafforzamento con area di resistenza vista a 93,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 91,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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