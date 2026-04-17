Piazza Affari: andamento rialzista per Reply

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di consulenza informatica , che avanza bene dell'1,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reply più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società operante nel settore Telco & Media è in rafforzamento con area di resistenza vista a 93,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 91,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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