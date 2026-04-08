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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Controllato progresso per il cambio Euro / CHF, che chiude in salita dello 0,42%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9265, mentre il primo supporto è stimato a 0,9224. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9306.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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