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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8634. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8655. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8676.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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