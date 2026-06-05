Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.615. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.795. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.435.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)