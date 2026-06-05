Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.615. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.795. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.435.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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