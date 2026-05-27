Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Il Derivato italiano ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 49.995.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50.450, mentre il primo supporto è stimato a 49.385. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51.515.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)