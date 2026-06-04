Milano 9:56
50.177 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:56
10.351 +0,18%
24.943 +0,59%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Seduta in ribasso per il derivato italiano, che porta a casa un decremento dell'1,08%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.555. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.725. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.385.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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