Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Seduta in ribasso per il derivato italiano, che porta a casa un decremento dell'1,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.555. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.725. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.385.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)