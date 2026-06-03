Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Seduta rialzista quella per il derivato italiano, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 50.640.
Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50.990, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.935. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.045.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)