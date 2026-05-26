Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Balza in avanti il derivato italiano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,47%.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.935 e primo supporto individuato a 49.000. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.870.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)