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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Balza in avanti il derivato italiano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,47%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.935 e primo supporto individuato a 49.000. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.870.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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