Milano 15:55
49.487 -0,42%
Nasdaq 15:55
28.675 +0,27%
Dow Jones 15:55
49.873 -0,08%
Londra 15:55
10.326 -1,08%
Francoforte 15:55
24.794 -0,50%

Baron (MFS IM): Italia tra mercati più interessanti, industria collabori in modo sinergico

L'intervista al SdR 2026

Finanza, Salone del Risparmio
Baron (MFS IM): Italia tra mercati più interessanti, industria collabori in modo sinergico
(Teleborsa) - In un momento di forte incertezza come quello attuale, "prima di tutto la scelta deve essere quella di non disinvestire, ma piuttosto di rivedere attentamente il portafoglio. Dall'inizio di queste tensioni in diverse aree del mondo, la parte azionaria si è ripresa in fretta, ma le scelte di revisione vanno fatte perché il panorama obbligazionario è cambiato parecchio: in un mese siamo passati da aspettative di riduzione dei tassi a previsioni di un eventuale aumento da parte delle banche centrali". Lo ha detto a Teleborsa Andrea Baron, Managing Director di MFS Investment Management per l'Italia, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio all'Allianz MiCo di Milano.

"Per noi la parte più importante è che se i mercati rimangono volatili, fanno aumentare la dispersione dei rendimenti dei titoli - ha aggiunto - È fondamentale capire in modo granulare quali fondi si hanno nei propri portafogli, perché spesso abbiamo notato un'alta concentrazione in alcune regioni, tipicamente gli Stati Uniti, e in alcuni settori o titoli.

"In un contesto dove la gestione attiva ha avuto difficoltà nel 2023-2024 a causa della massima concentrazione, oggi il trend è invertito: attualmente più della metà dei titoli dell'indice americano riesce a fare meglio della media dell'indice stesso", ha sottolineato.

In merito alla relazione tra gli attori della filiera finanziaria, Baron ha commentato che "l'industria deve collaborare in modo sinergico. L'approccio di MFS consiste nell'aiutare le reti e i banker mettendo a disposizione un'esperienza quarantennale sul mondo retail statunitense, portando in Italia il know-how necessario per formare i consulenti. Questo percorso di crescita professionale permette loro di supportare al meglio i clienti esistenti e, grazie a una maggiore educazione finanziaria, di approcciare nuove tipologie di investitori, come le donne e i millennials, in un'ottica di visione futura".

Riguardo alla rilevanza strategica del mercato italiano, il manager di di MFS Investment Management ha dichiarato che "l'Italia rimane uno dei mercati più interessanti a livello globale, poiché gli italiani, insieme ai giapponesi, sono tra i più grandi risparmiatori del mondo. Tuttavia, una grossa parte di questo risparmio rimane ancora depositata sui conti correnti. Considerando le problematiche attuali, come il calo demografico, è necessario che l'intera industria, dai gestori ai distributori fino alle banche, svolga un lavoro dettagliato per formare ed educare i clienti finali sull'importanza di investire, anche solo per mantenere il valore reale dei propri risparmi ed evitare l'erosione causata dall'inflazione".

(Foto: Giovanni Ricciardi)
Condividi
```