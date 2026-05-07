Baron (MFS IM): Italia tra mercati più interessanti, industria collabori in modo sinergico





(Teleborsa) - In un momento di forte incertezza come quello attuale, ". Dall'inizio di queste tensioni in diverse aree del mondo, la parte azionaria si è ripresa in fretta, ma le scelte di revisione vanno fatte perché il panorama obbligazionario è cambiato parecchio: in un mese siamo passati da aspettative di riduzione dei tassi a previsioni di un eventuale aumento da parte delle banche centrali". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio all'Allianz MiCo di Milano."Per noi la parte più importante è che se i mercati rimangono volatili, fanno aumentare la dispersione dei rendimenti dei titoli - ha aggiunto - È, perché spesso abbiamo notato un'alta concentrazione in alcune regioni, tipicamente gli Stati Uniti, e in alcuni settori o titoli."In un contesto dove la gestione attiva ha avuto difficoltà nel 2023-2024 a causa della massima concentrazione,: attualmente più della metà dei titoli dell'indice americano riesce a fare meglio della media dell'indice stesso", ha sottolineato.In merito alla relazione tra gli attori della filiera finanziaria, Baron ha commentato che "l'. L'approccio di MFS consiste nell'aiutare le reti e i banker mettendo a disposizione un'esperienza quarantennale sul mondo retail statunitense, portando in Italia il know-how necessario per formare i consulenti. Questo percorso di crescita professionale permette loro di supportare al meglio i clienti esistenti e, grazie a una maggiore educazione finanziaria, di approcciare nuove tipologie di investitori, come le donne e i millennials, in un'ottica di visione futura".Riguardo alla rilevanza strategica del mercato italiano, il manager di di MFS Investment Management ha dichiarato che "l', poiché gli italiani, insieme ai giapponesi, sono tra i più grandi risparmiatori del mondo. Tuttavia, una grossa parte di questo risparmio rimane ancora depositata sui conti correnti. Considerando le problematiche attuali, come il calo demografico, è necessario che l'intera industria, dai gestori ai distributori fino alle banche, svolga unsull'importanza di investire, anche solo per mantenere il valore reale dei propri risparmi ed evitare l'erosione causata dall'inflazione".