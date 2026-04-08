Milano 9:26
47.131 +3,79%
Nasdaq 7-apr
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Dow Jones 7-apr
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Germania, Ordini industria (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Ordini industria (MoM) in febbraio
Germania, Ordini industria in febbraio su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente -11,1% (la previsione era +3%).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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