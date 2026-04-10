Milano 17:35
47.609 +0,59%
Nasdaq 17:45
25.139 +0,23%
Dow Jones 17:45
47.994 -0,40%
Londra 17:35
10.601 -0,03%
Francoforte 17:35
23.804 -0,01%

Ordini industria USA (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Ordini industria USA (MoM) in febbraio
USA, Ordini industria in febbraio su base mensile (MoM) 0%, invariato rispetto al precedente (la previsione era -0,3%).
Condividi
```