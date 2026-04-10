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Ordini industria USA (MoM) in febbraio
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10 aprile 2026 - 16.35
USA,
Ordini industria in febbraio su base mensile (MoM) 0%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era -0,3%).
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