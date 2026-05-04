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USA, Ordini industria (MoM) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Ordini industria (MoM) in marzo
USA, Ordini industria in marzo su base mensile (MoM) +1,5%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,5%).
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