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/ USA, Ordini industria (MoM) in marzo
USA, Ordini industria (MoM) in marzo
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04 maggio 2026 - 16.05
USA,
Ordini industria in marzo su base mensile (MoM) +1,5%
, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,5%).
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