Dexelance, Equita abbassa target price con contesto di settore ancora difficile

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 5,00 euro per azione (-11%) il target price su Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, incorporando l'aumento di capitale ai prezzi attuali ma anche tenendo conto di un contesto di mercato ancora difficile.



Riaffermato il giudizio "Buy" sul titolo che tratta a multipli post-aucap 2027-28 di 8,3x-7,3x adj. EV/EBIT, 8,7x-7,1x adj. PE e FCF yield di 9-19% (assumendo l'aumento di capitale ai prezzi di mercato attuali), "valutazioni che riteniamo interessanti in vista di una progressiva ripresa dal 2026 in avanti e di una struttura finanziaria più solida dopo l'aumento di capitale", si legge nella ricerca.



L'imminente aumento di capitale da 50 milioni di euro (oltre a 20 milioni di euro di warrants) da eseguirsi entro giugno, consentirà a Dexelance di: beneficiare di risorse aggiuntive da impiegare in M&A con tempismo perfetto, poiché alcune aziende target interessanti potrebbero essere state impattate dal contesto difficile degli ultimi anni ed essere ora più interessate a entrare in un gruppo più grande e più solido; affrontare il 2026 con maggiore solidità finanziaria (D/EBITDA 2026 in calo da 3,2x a 2,0x post aucap), potendo contare su un buffer di risorse in caso di prolungata debolezza del mercato o aumento delle tensioni inflattive.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

Condividi

```