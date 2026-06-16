Milano 15:40
52.369 +1,03%
Nasdaq 15:40
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Dow Jones 15:40
52.054 +0,74%
Londra 15:40
10.510 +0,76%
Francoforte 15:40
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.942,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,2%, a quota 24.942,73 in apertura.
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