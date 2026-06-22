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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,01%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.856,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,01%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,01%, a quota 52.856,68 in apertura.
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