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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,56%

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,56%
Indice Hang Seng +1,56% a quota 26.623,94 all'apertura pomeridiana.
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