Francoforte: rosso per K+S

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Kali und Salz , che mostra un decremento del 2,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di K+S segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 15,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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