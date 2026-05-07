Francoforte: risultato positivo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Knorr-Bremse rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Knorr-Bremse rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 106,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 104,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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