Francoforte: risultato positivo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse , in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Knorr-Bremse rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Knorr-Bremse rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 106,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 104,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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