Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Scambia in profit Knorr-Bremse, che lievita del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Knorr-Bremse è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 107,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 104,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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