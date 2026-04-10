Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Scambia in profit Knorr-Bremse , che lievita del 2,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Knorr-Bremse è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 107,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 104,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```