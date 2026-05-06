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Francoforte: accelera Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: accelera Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Ottima performance per Knorr-Bremse, che scambia in rialzo del 4,64%.

La tendenza ad una settimana di Knorr-Bremse è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Knorr-Bremse rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 105,3 Euro, mentre i supporti sono stimati a 100,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 109,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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