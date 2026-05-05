Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Knorr-Bremse, con una variazione percentuale del 2,34%.
L'andamento di Knorr-Bremse nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Knorr-Bremse evidenzia un declino dei corsi verso area 96,62 Euro con prima area di resistenza vista a 99,17. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 95,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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