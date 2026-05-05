Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Knorr-Bremse , con una variazione percentuale del 2,34%.



L'andamento di Knorr-Bremse nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Knorr-Bremse evidenzia un declino dei corsi verso area 96,62 Euro con prima area di resistenza vista a 99,17. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 95,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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