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Francoforte: spinge in avanti Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: spinge in avanti Lufthansa
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia aerea tedesca, che scambia in rialzo dell'11,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo del vettore aereo tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 8,138 Euro con prima area di resistenza vista a 8,278. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,074.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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