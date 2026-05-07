Londra: brillante l'andamento di Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria , con una variazione percentuale del 2,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,28%, rispetto a +1,66% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,63 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 38,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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