Londra: si concentrano le vendite su Pearson

(Teleborsa) - Ribasso per la società internazionale di formazione , che presenta una flessione del 2,04%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pearson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Pearson classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,22 sterline e primo supporto individuato a 10,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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