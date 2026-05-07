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Madrid: in calo Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Endesa
Pressione sulla società energetica spagnola, che tratta con una perdita del 3,12%.
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