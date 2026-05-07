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Madrid: in calo Endesa
Migliori e peggiori
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In breve
07 maggio 2026 - 09.50
Pressione sulla
società energetica spagnola
, che tratta con una perdita del 3,12%.
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