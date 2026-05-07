Madrid: si concentrano le vendite su Endesa

(Teleborsa) - Rosso per la società energetica spagnola , che sta segnando un calo del 3,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Endesa rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di breve periodo dell' utility spagnola mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 37,3 Euro e supporto a 36,17. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 38,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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