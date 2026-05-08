Madrid: si concentrano le vendite su Banco Santander

(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola , che tratta con una perdita dell'1,87%.



Lo scenario su base settimanale di Banco Santander rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve dell' istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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