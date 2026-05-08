Madrid: si concentrano le vendite su Banco Santander
(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Banco Santander rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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