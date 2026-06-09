Piazza Affari: andamento rialzista per Safilo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di occhiali da sole e da vista, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,745 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,682. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,808.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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