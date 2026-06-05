Piazza Affari: andamento sostenuto per Safilo

(Teleborsa) - Bene il produttore di occhiali da sole e da vista , con un rialzo del 2,25%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Safilo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,562 Euro. Prima resistenza a 1,605. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,535.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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