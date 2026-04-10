Piazza Affari: scambi in positivo per Ferrari

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del cavallino rampante di Maranello , con una variazione percentuale dell'1,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Ferrari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 302,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 312,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```