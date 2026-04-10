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Piazza Affari: scambi in positivo per Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferrari
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del cavallino rampante di Maranello, con una variazione percentuale dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Ferrari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 302,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 312,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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