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Si muove in ribasso Teradyne a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Teradyne a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che produce i tester di circuiti integrati, che esibisce una perdita secca dell'8,06% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teradyne rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Teradyne è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 370,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 340,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 400,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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