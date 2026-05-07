Si muove in ribasso Teradyne a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che produce i tester di circuiti integrati , che esibisce una perdita secca dell'8,06% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teradyne rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Teradyne è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 370,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 340,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 400,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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