Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Vigoroso rialzo per l'Hang Seng Index che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,57%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.909,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26.059,8. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.759,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)