Milano 9:36
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 7 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.401,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.236,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.565,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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