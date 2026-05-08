Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 7 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.401,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.236,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.565,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)