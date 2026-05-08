Esprinet, Kepler Cheuvreux alza target price e si aspetta ottimo inizio d'anno

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 6,70 euro per azione (dai precedenti 6,30 euro) il target price su Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti prevedono un ottimo inizio d'anno per Esprinet, con un aumento dei ricavi di circa il 6%, trainato dalle vendite di PC, che beneficiano sia della fase finale del ciclo di aggiornamento di Windows sia dei timori di carenza di memoria, che spingono i rivenditori ad anticipare gli acquisti. Anche l'impennata dei prezzi della memoria contribuisce a questo risultato, riflettendosi sui prezzi più elevati dei PC. Il cambiamento nel mix dovrebbe avere un impatto leggermente diluitivo sul margine lordo (-10 bps), ma ciò non dovrebbe impedire la crescita dell'EBITDA (+26% su base annua). In termini di flusso di cassa, sono ipotizzati lievi miglioramenti nella gestione del capitale circolante, che dovrebbero portare l'indebitamento netto a livelli leggermente superiori a quelli del primo trimestre 2025.



Kepler Cheuvreux ha confermato sostanzialmente le stime per l'utile per azione (EPS) per il periodo 2026-2027 (+3%), pur rivedendo al ribasso le aspettative sul rapporto debito netto/flusso di cassa a seguito di una base di partenza più debole del previsto a fine 2025.

Condividi

```