EQUITA, Kepler Cheuvreux alza target price con upside da deal Iccrea e Xenon

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 6,20 euro
per azione (dai precedenti 6 euro) il target price su EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
A seguito degli ottimi risultati dell'esercizio 2025, Equita ha annunciato una mossa strategica in due fasi
che, secondo gli analisti, è "ben pianificata e in grado di generare valore": in primo luogo, l'ingresso di Iccrea
come partner di lungo termine e azionista di riferimento attraverso un aumento di capitale di 20 milioni di euro a 5,8253 euro per azione, unitamente all'acquisto di 5,1 milioni di azioni secondarie; in secondo luogo, l'acquisizione di Xenon
per un corrispettivo totale di 70 milioni di euro, suddiviso equamente tra 35 milioni di euro in contanti e 35 milioni di euro in azioni.
"Riteniamo che le motivazioni industriali siano convincenti
si legge nella ricerca - Iccrea rafforza le capacità distributive e la flessibilità di finanziamento di Equita, mentre Xenon apporta economie di scala, competenze nel private equity e una base di commissioni ricorrenti significativamente maggiore". Kepler Cheuvreux ipotizza che la componente in contanti di 35 milioni di euro relativa a Xenon sia finanziata da 20 milioni di euro provenienti da Iccrea, circa 5 milioni di euro da risorse proprie di Equita e circa 10 milioni di euro di debito.
"Considerata la solida logica industriale e l'elevata probabilità di completamento dell'operazione
, abbiamo già riflesso il contributo positivo dell'acquisizione nella nostra valutazione - viene sottolineato - Ciò detto, ribadiamo il nostro rating "Hold", poiché il potenziale di rialzo implicito rimane inferiore al 10%".