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Comer Industries, Kepler Cheuvreux alza target price dopo primo trimestre sopra le attese

Finanza, Consensus
Comer Industries, Kepler Cheuvreux alza target price dopo primo trimestre sopra le attese
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 58 euro per azione (dai precedenti 48 euro) il target price su Comer Industries, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

L'upgrade del 20,8% al TP è arrivato grazie a previsioni più elevate, una migliore generazione di cassa e una maggiore fiducia in Comtesco a seguito dei risultati del primo trimestre.

Gli analisti scrivono infatti che il primo trimestre di Comer ha confermato un ottimo inizio per il 2026, con una crescita organica superiore al 20% trainata dai nuovi guadagni derivanti dalle piattaforme, vendite ed EBITDA leggermente superiori alle aspettative e un indebitamento netto migliore del previsto. La principale sorpresa positiva è arrivata da Comtesco e dalla regione APAC, mentre la crescita organica è stata sostanzialmente in linea con le previsioni.

Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo le stime di vendita per gli esercizi 2026/2027/2028 del 4,3%/4,5%/4,5%, principalmente a causa di un maggiore contributo di Comtesco e di un'ipotesi di crescita organica più solida per l'esercizio 2026, ora pari al +10,7% rispetto al +6,3% previsto in precedenza. L'EBITDA aumenta del 3,8%/4,1%/4,2% e l'EBIT rettificato del 2,8%/3,2%/3,4%, con margini di gruppo sostanzialmente invariati poiché i maggiori volumi sono compensati dall'iniziale effetto diluitivo del mix di Comtesco. L'utile netto rettificato aumenta del 4,1%/4,4%/4,6% per gli esercizi 2026/2027/2028, con un EPS ora pari a 2,82 euro/3,28 euro/3,62 euro.
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