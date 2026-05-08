Comer Industries, Kepler Cheuvreux alza target price dopo primo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 58 euro
per azione (dai precedenti 48 euro) il target price
su Comer Industries
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
L'upgrade del 20,8% al TP
è arrivato grazie a previsioni più elevate, una migliore generazione di cassa e una maggiore fiducia in Comtesco a seguito dei risultati del primo trimestre.
Gli analisti scrivono infatti che il primo trimestre di Comer ha confermato un ottimo inizio per il 2026
, con una crescita organica superiore al 20% trainata dai nuovi guadagni derivanti dalle piattaforme, vendite ed EBITDA
leggermente superiori alle aspettative e un indebitamento netto migliore del previsto. La principale sorpresa positiva è arrivata da Comtesco e dalla regione APAC, mentre la crescita organica è stata sostanzialmente in linea con le previsioni.
Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo le stime
di vendita per gli esercizi 2026/2027/2028 del 4,3%/4,5%/4,5%, principalmente a causa di un maggiore contributo di Comtesco e di un'ipotesi di crescita organica più solida per l'esercizio 2026, ora pari al +10,7% rispetto al +6,3% previsto in precedenza. L'EBITDA aumenta del 3,8%/4,1%/4,2% e l'EBIT rettificato del 2,8%/3,2%/3,4%, con margini di gruppo sostanzialmente invariati poiché i maggiori volumi sono compensati dall'iniziale effetto diluitivo del mix di Comtesco. L'utile netto rettificato aumenta del 4,1%/4,4%/4,6% per gli esercizi 2026/2027/2028, con un EPS ora pari a 2,82 euro/3,28 euro/3,62 euro.