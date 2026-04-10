Ferrari Group, Kepler Cheuvreux taglia target price dopo 2025 leggermente sotto le attese

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 12,50 euro per azione (dai precedenti 13,50 euro) il target price su Ferrari Group , società con radici italiane, sede a Londra e quotazione ad Amsterdam, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Con ricavi già pubblicati e in linea con le previsioni, Ferrari Group ha registrato risultati per l'esercizio 2025 leggermente inferiori alle aspettative, principalmente a causa degli investimenti a supporto dell'espansione operativa e della trasformazione digitale. L'utile per azione (EPS) è risultato inferiore di circa il 10% rispetto alle previsioni (9% in meno rispetto all'esercizio 2024), mentre il miglioramento del net cash è stato circa la metà delle aspettative (15 milioni di euro contro 32 milioni di euro). Sul fronte positivo, l'azienda ha fornito rassicuranti previsioni per l'esercizio 2026 (crescita dei ricavi del 3-6%, margine EBITDA rettificato stabile), a dimostrazione della resilienza delle performance aziendali nonostante il contesto incerto. Sebbene le stime del fatturato rimangano sostanzialmente invariate, Kepler Cheuvreux ha tenuto conto di maggiori spese operative e ammortamenti, con conseguente riduzione del 10% dell'EPS previsto per il biennio 2026-2027.

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