d'Amico, Kepler Cheuvreux alza target price con altro trimestre forte in vista

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 8,50 euro
per azione (dai precedenti 7,50 euro) il target price
su d'Amico International Shipping
(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo dopo il forte re-rating da inizio anno.
Gli analisti scrivono che il primo trimestre
2026 è stato superiore alle previsioni
, con un EBITDA del 5% superiore alle stime e un utile netto leggermente in positivo, trainato da un TCE spot più elevato, minore opex e minori spese generali. Anche la visibilità per il secondo trimestre è solida, con l'81% delle giornate lavorative già assicurate a 33.000 USD/giorno.
Il management ritiene che, se il conflitto non si protrarrà troppo a lungo, è probabile che generi un mercato forte al termine delle ostilità
e con la riapertura del porto di Hormuz. Le scorte dovranno essere ricostituite, fornendo un impulso alla domanda di petroliere per diversi mesi dopo la fine della guerra.
Kepler Cheuvreux ha aumentato l'ipotesi sul tasso spot per l'esercizio 2026 a 34.000 USD/giorno (precedente: 28.000 USD/giorno), il che riflette gli alti livelli previsti per il secondo trimestre e un successivo rallentamento. Il broker ha quindi aumentato l'EPS previsto
per il 2026 del +48% e per il 2027/2028 del +33%/18%.