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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde lo 0,77%, continuando la seduta a 840,96 punti.
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