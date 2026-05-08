Francoforte: sell-off per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.268,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.314,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.249,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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