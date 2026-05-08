Iren, NEXT COOLING e SIMIC insieme per centrali più efficienti e resilienti

(Teleborsa) - Si è svolto a Milano un incontro tra l’Amministratore Delegato di Iren, Gianluca Bufo, e i vertici di NEXT COOLING e SIMIC, rappresentati dall’Ad di NEXT COOLING Luigi Zanzi, dedicato a valorizzare la collaborazione tra le aziende per la realizzazione di sistemi di areocondensazione per l’efficientamento energetico delle centrali termoelettriche del Gruppo di Moncalieri (TO) e Turbigo (MI).



Gli interventi previsti riguardano l’integrazione di sistemi di condensazione ad aria, destinati a operare in parallelo ai condensatori ad acqua esistenti, con l’obiettivo di aumentate significativamente la resilienza dell’impianto, in linea con le indicazioni di Terna, quindi contribuendo a incrementare la disponibilità delle centrali e ad assicurare la continuità operativa, anche in presenza di condizioni climatiche siccitose, come quelle registrate durante il prolungato periodo di scarsità d’acqua nell’estate 2022.



L’adozione di questa tecnologia contribuisce così a rafforzare la resilienza degli impianti rispetto alla crescente variabilità climatica, migliorandone l’affidabilità e l’efficienza ambientale complessiva.



I progetti di Moncalieri e Turbigo confermano l’impegno di Iren, NEXT COOLING e SIMIC nello sviluppo di una collaborazione industriale orientata a coniugare sicurezza energetica e transizione energetica. Un percorso condiviso che valorizza soluzioni tecnologiche affidabili e sostenibili, in grado di rafforzare la continuità operativa degli impianti e di contribuire a un sistema energetico più resiliente, efficiente e attento alla tutela delle risorse naturali.

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