Italtel, assemblea approva bilancio 2025: ricavi e EBITDA in crescita

(Teleborsa) - L’Assemblea di Italtel, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Teo Luzi, ha approvato il bilancio 2025, chiuso con ricavi pari a 273,3 milioni di euro ed EBITDA adjusted a 16,3 milioni di euro. Si tratta del migliore risultato degli ultimi anni. La performance del Gruppo è stata trainata in particolare dall’Italia, dove il segmento Public & Private ha raggiunto 86 milioni di euro, in crescita del 22% anno su anno, mentre il segmento Telco & Media ha registrato ricavi per 71 milioni di euro, in aumento del 6%.



Nel corso dell’esercizio, Italtel ha inoltre ampliato la base clienti, acquisendo nuovi contratti in settori chiave quali trasporti, banking e media, e consolidando le partnership con i principali operatori del mercato Telco.



Sui mercati internazionali, nell’area EMEA, la Germania mantiene una performance solida (+13% crescita in termini di ricavi YoY e +1% contribution margin YoY), mentre in Spagna, grazie alle iniziative poste in essere dal management sui progetti a valore e sulla riduzione dei costi operativi, il contribution margin è cresciuto del 3,5% YoY. Per quanto riguarda l’area LATAM, il Brasile ha registrato ricavi in crescita del +21% rispetto al 2024, nonostante l’andamento sfavorevole del tasso di cambio, proseguendo la strategia di ampliamento del portafoglio clienti tra Industry, Utilities, Banking e Telco. Per quanto riguarda il Perù, l’instabilità politica del 2025 ha ridotto le opportunità di business con la pubblica amministrazione con conseguente impatto sui ricavi, ma l’azienda è riuscita a migliorare in termini di marginalità.



Nel 2025 Italtel ha avviato un percorso di ricambio generazionale finalizzato a inserire nuove competenze nei settori più avanzati della tecnologia e a consolidare ulteriormente il presidio sui temi strategici per la trasformazione digitale di operatori, imprese e PA.



"I risultati del 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso e la capacità di Italtel di generare valore in un contesto di mercato complesso. Accanto alla crescita economica, abbiamo rafforzato il nostro ruolo di partner su alcune delle priorità oggi centrali per imprese e Pubblica Amministrazione: dalla sovranità digitale alla cybersicurezza, dallo sviluppo dei data center alla riduzione dei consumi energetici con soluzioni innovative, fino all’evoluzione verso reti sempre più intelligenti e autonome", ha commentato Carlo Filangieri, Amministratore Delegato di Italtel, aggiungendo "continueremo a investire in competenze, innovazione e qualità dell’offerta per accompagnare i nostri clienti nel percorso di trasformazione digitale.



"La visione strategica di Italtel è incentrata sull'innovazione tecnologica come motore di crescita dell'intero Paese. Siamo consapevoli che la sicurezza cibernetica e l'uso dell'intelligenza artificiale sono temi sempre più centrali nelle aziende e nella pubblica amministrazione e, pertanto, guardiamo al futuro con pragmatismo e ci impegniamo a collaborare attivamente coi clienti per far sì che le loro infrastrutture digitali siano efficienti, sicure e all'avanguardia", ha aggiunto Teo Luzi, Presidente di Italtel.

Condividi

```