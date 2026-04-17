Israeliana El Al, accordo da 1,5 miliardi di dollari per i 12 Boeing 787

(Teleborsa) - El Al, compagnia di bandiera israeliana quotata alla Borsa di Tel Aviv, ha sottoscritto un accordo con Boeing per l’acquisto di sei aeromobili 787 Dreamliner, con opzioni per altri sei, per un valore di 1,5 miliardi di dollari.



La compagnia israeliana intende acquisire sei 787-9 Dreamliner e di convertire un’opzione per l’acquisto di quattro di questi velivoli nei modelli 787-10, più avanzati ed efficienti, da consegnare tra il 2030 e il 2032.



L’opzione per gli ulteriori sei velivoli 787 ne prevede la consegna tra il 2033 e il 2035.



"L’ampliamento della flotta di 787 ci consente di aumentare la capacità e migliorare l’efficienza", ha dichiarato il ceo di El Al, Levy Halevy.



La flotta di El Al, che attualmente comprende 17 Boeing 787, dovrebbe arrivare ad averne 28 entro la fine del decennio e più in là fino a 34.

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