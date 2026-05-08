Londra: giornata depressa per Sainsbury's
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la catena inglese di supermercati, con una flessione dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sainsbury's, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Sainsbury's si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,113 sterline. Prima resistenza a 3,172. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,092.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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