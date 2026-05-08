Londra: giornata depressa per Sainsbury's

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la catena inglese di supermercati , con una flessione dell'1,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sainsbury's , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Sainsbury's si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,113 sterline. Prima resistenza a 3,172. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,092.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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