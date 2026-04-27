Londra: in calo Sainsbury's

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la catena inglese di supermercati , che presenta una flessione del 3,05% sui valori precedenti.



L'andamento di Sainsbury's nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sainsbury's . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sainsbury's evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,368 sterline. Primo supporto a 3,297. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,253.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```