Londra: in calo Sainsbury's
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la catena inglese di supermercati, che presenta una flessione del 3,05% sui valori precedenti.
L'andamento di Sainsbury's nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sainsbury's. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sainsbury's evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,368 sterline. Primo supporto a 3,297. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,253.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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