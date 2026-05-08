Londra: rosso per easyJet

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea low cost inglese , che passa di mano con un calo dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di easyJet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,707 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,643. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,771.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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