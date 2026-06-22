Londra: accelera easyJet

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia aerea low cost inglese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,25%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di easyJet confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,346 sterline con primo supporto visto a 5,128. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,002.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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