Londra: giornata depressa per easyJet

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia aerea low cost inglese , in flessione del 3,25% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di easyJet più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di easyJet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,577 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,714.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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