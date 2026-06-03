Londra: giornata depressa per easyJet
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia aerea low cost inglese, in flessione del 3,25% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di easyJet più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di easyJet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,577 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,714.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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