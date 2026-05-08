Londra: scambi negativi per St. James's Place

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che presenta una flessione del 2,15%.



Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di St. James's Place evidenzia un declino dei corsi verso area 11,82 sterline con prima area di resistenza vista a 11,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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