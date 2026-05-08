Madrid: movimento negativo per IAG
(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group, in flessione del 3,08% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo della multinazionale del settore aereo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,485 Euro e primo supporto individuato a 4,356. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,614.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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