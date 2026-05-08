Madrid: movimento negativo per IAG

(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group , in flessione del 3,08% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della multinazionale del settore aereo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,485 Euro e primo supporto individuato a 4,356. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,614.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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